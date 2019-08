Ab Herbst soll die "Klima-Arena" in Sinsheim über den Klimawandel und seine Folgen informieren. Vor der offiziellen Eröffnung können am Dienstag Pressevertreter einen ersten Blick in die Ausstellungsräume werfen.

Rund 2,6 Hektar groß ist das Areal der "Klima-Arena" im Gewerbegebiet Sinsheim-Süd. Auf der Fläche soll den Besuchern Wissen über erneuerbare Energien, Umweltschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit vermittelt werden. Die Einrichtung will vor allem Familien und Schulklassen ansprechen, aber auch interessierte Bürger. Die "Klima-Arena" in Sinsheim will über den Klimawandel informieren. SWR Thomas Miltner 90.000 Besucher pro Jahr erwartet Die Baukosten beliefen sich auf rund 40 Millionen Euro. Das Informationszentrum soll sieben Tage pro Woche geöffnet sein. Gebaut hat es die "Klimastiftung für Bürger" von Mäzen Dietmar Hopp. Die Stiftung rechnet mit rund 90.000 Besuchern pro Jahr.