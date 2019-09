Sie hat rund 45 Millionen Euro gekostet und ist nach Angaben des Landratsamts einmalig in Deutschland: Die neue Bioabfall-Vergärungsanlage in Sinsheim.

Das Bioabfall-Vergärungsanlage in Sinsheim AVR Umwelt Service GmbH

Die Anlage auf dem Deponiegelände in Sinsheim verwertet Biomüll aus der Region zu hochwertigem Kompost und liefert außerdem umweltfreundliches Biogas. Betreiber ist die Abfallgesellschaft des Rhein Neckar Kreises AVR. Zwei Jahre habe man auf diesen Moment hingearbeitet, sagte Landrat Stefan Dallinger.

Energie für die MVV

In der Anlage werden in Zukunft jedes Jahr rund 60.000 Tonnen Bioabfall vergoren, getrocknet und als Frisch-Kompost vermarktet. Dieser landet dann als hochwertiger Dünger auf den Feldern im Umkreis oder dient als Torfersatz in Privatgärten. Als zweites Produkt entsteht beim Vergärungsprozess Biogas, das über eine 4 km lange Leitung in das Netz der MVV Energie AG eingespeist wird. Von den rund 50 Millionen Kilowattstunden im Jahr können zum Beispiel Blockheizkraftwerke betrieben werden.