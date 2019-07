per Mail teilen

1899 Hoffenheim eröffnet mit einem Testspiel gegen den Rekord-Europa-League-Sieger FC Sevilla offiziell die neue Saison. Die Partie findet am 3. August in Sinsheim statt. Trainingsbeginn ist am kommenden Samstag, dann stellt sich auch der neue Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder der Öffentlichkeit vor.