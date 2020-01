Der SV Waldhof Mannheim hat am Donnerstagnachmittag im Trainingslager in der Türkei sein erstes Testspiel gemacht. Der aktuelle Tabellendritte der 3. Liga spielte gegen den Spitzenreiter der ersten türkischen Liga Sivasspor unentscheiden 2 : 2. Am Sonntag trifft der SV Waldhof dann auf den deutschen Drittligisten Chemnitzer FC, der auch sein Trainingslager in der Türkei hat.