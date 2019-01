Auto fährt gegen Ampelmast, Ampelmast fällt auf Radfahrer, der musste verletzt ins Krankenhaus. So ist das laut Polizei am Dienstagnachmittag auf einer Bundesstraße bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) passiert. Der Radfahrer hat dem SWR erzählt, wie es zu dem Unfall kam.

Das Unfallopfer Lasse Greiner sagte dem SWR am Mittwoch, sein Schutzengel habe "da wirklich Überstunden geschoben".

Schnittwunde am Bein

Bei dem Unfall erlitt er eine tiefe Schnittwunde am Bein. Die Wunde sei genäht worden, erzählt Greiner, er könne bereits wieder arbeiten. Greiner ist Dekan der Fakultät für Biotechnologie an der Hochschule Mannheim und erzählt dem SWR in seinem Büro von dem, was ihm da am Dienstagnachmittag passiert ist.

Lasse Greiner hat am Dienstag "Glück im Unglück gehabt", wie er dem SWR am Tag nach einem kuriosen Unfall selbst gesagt hat. Ein Auto war bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) gegen einen Ampelmast geprallt, der Mast prallte dann auf Lasse Greiner, der mit seinem Fahrrad an der Ampel stand und auf "grün" wartete....

Auto war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Ein Auto war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B291 unterwegs aus Richtung Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis). Als der Fahrer nach links Richtung Hockenheim abbiegen wollte, geriet der Wagen des 23-Jährigen laut Polizei ins Schleudern und krachte gegen die Fußgängerampel auf der gegenüberliegenden Seite.

Fahrradfahrer Lasse Greiner, der an dieser Ampel wartete, fiel zu Boden. Dann stürzte der Ampelmast auf ihn und sein Rad. Greiner kam mit seiner Beinverletzung ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Wegen ausgefallener Ampel stößt Pkw mit Motorroller zusammen

Durch den Ausfall der Ampel an der Unfallstelle stieß dort anschließend ein Auto mit einem Motorroller zusammen. Die Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw von Schwetzingen kommend nach links in Richtung Oftersheim abbiegen und übersah laut Polizei den entgegenkommenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer erlitt eine Handverletzung und Prellungen im Brustbereich. Die Autofahrerin blieb unverletzt.