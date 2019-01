Der 36-jährige, der am 27. Dezember in Schwetzingen einen Mann niedergeschossen haben soll, sitzt in Haft. Ein Richter des Amtsgerichts Mannheim erließ heute Haftbefehl. Der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft wird beschuldigt kurz vor Mitternacht bei einem Streit in einem Café in Schwetzingen einen 38-Jährigen in den Bauch geschossen und schwer verletzt zu haben.