Nach einem schweren Unfall mit mehreren Lkws bleibt die A6 bei Sinsheim in Richtung Mannheim bis zum Abend gesperrt. Es kommt zu kilometerlangen Staus.

Laut Polizei war ein Sattelschlepper, der zwei Wohnmobile geladen hatte, auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einen Lkw geprallt, der wegen eines Staus anhalten musste. Dabei fielen die Wohnmobile auf die Fahrbahn. Zwei weitere Sattelzüge und ein Pkw fuhren ebenfalls in die Unfallstelle. Insgesamt wurden laut Polizei vier Menschen verletzt, drei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Lkw hatte zwei Wohnmobile geladen. PR-Video, René Priebe

500.000 Euro Sachschaden

Die Fahrbahn glich einem Trümmerfeld, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine halbe Million Euro. Es bildete sich acht Kilometer langer Rückstau. Dort kam es laut Polizei zu weiteren Unfällen.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden bis in den Abend dauern. So lange bleibt die A6 in Richtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wird bei Sinsheim-Süd ausgeleitet.

Weiterer schwerer Unfall auf der A5

Bei einem weiteren schweren Unfall auf der A5 ist am Donnerstagvormittag der 63-jährige Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei hatte der 31-jährige Fahrer eines Sattelzugs zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf das Ende eines Staus übersehen und den Transporter gegen den Auflieger eines weiteren Lkw gedrückt. Die A5 war während der Bergung voll gesperrt. Auch hier bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Gegen 14 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.