An Pfingsten wurde bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ein 15-Jähriger von zwei Kampfhunden schwer verletzt. Jetzt stehen die beiden Männer, die die Hunde auf den Jugendlichen gehetzt haben sollen, und der Halter vor Gericht.

Die Hauptangeklagten in dem Prozess am Heidelberger Landgericht sind ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger. Ihnen wird gemeinschaftliche schwere Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg sollen die beiden am Pfingstmontag auf einem Feldweg zwischen Leimen und Heidelberg zwei American Staffordshire Terrier auf einen Bekannten gehetzt haben. Dieser sei dort zusammen mit drei anderen Jugendlichen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Hunde zogen den Jungen vom Rad und bissen ihn ins Gesicht. Dabei verletzten sie ihn schwer.

Hundebesitzer ebenfalls angeklagt

Angeklagt ist auch der 22-jährige Besitzer der Hunde. Er ist der Bruder des 16-Jährigen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft fahrlässige Körperverletzung vor. Der Mann hatte seinen minderjährigen Bruder und dessen Begleiter laut Staatsanwaltschaft mit den zwei Hunden ohne Maulkorb und Leine spazieren gehen lassen - womit er gravierend gegen die Kampfhundeverordnung verstieß.

Nach dem Prozessauftakt am Dienstag hat das Landgericht Heidelberg noch vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil ist für den 16. Dezember geplant.

Tierschutzbeauftragte fordert Sachkundenachweis

Die baden-württembergische Landesbeauftragte für Tierschutz, Julia Stubenbord, fordert unterdessen einen obligatorischen Sachkundenachweis für Hundehalter. Dem SWR sagte sie, die Gefährlichkeit von Hunden hänge nicht von der Rasse ab, sondern von der Haltung und der Erziehung.