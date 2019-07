per Mail teilen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen einen 16-Jährigen und einen 22-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung erlassen. Sie sollen die Hunde ausgeführt haben, die einen Jugendlichen in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt haben.

Die beiden sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Polizei Mannheim am Pfingstmontag in Leimen zusammen den Entschluss gefasst haben, die beiden nicht angeleinten Hunde (American Staffordshire Terrier) auf den 15-jährigen Geschädigten zu hetzen. Die Tiere trugen keinen Maulkorb.

Wohnungen der Verdächtigen durchsucht

Die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen wurden am Montagmorgen durchsucht. Der 16-Jährige wurde nach der Haftvorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Halter der Hunde ist allerdings der 21-jährige Bruder des 16-jährigen Beschuldigten. Gegen den Hundehalter wird gesondert wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

#Leimen: #Kampfhunde auf Jungen gehetzt - #Haftbefehle gegen 16- und 22-Jährigen Tatverdacht: schwere #Körperverletzung Ihr erinnert Euch wahrscheinlich noch an den Fall vom 10.06.2019... 🔗 Nun hat die #Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen: https://t.co/yLGrVQZKC6 https://t.co/W0FNti2t2G Polizei Mannheim, Twitter, 2.7.2019, 12:23 Uhr

Die Hunde-Attacke ereignete sich in einem Feld zwischen Leimen und Heidelberg. Der 15-Jährige, der später schwer verletzt wurde, soll auf einem Fahrrad an den beiden Hunden vorbeigefahren sein. Die beiden Beschuldigten sollen die Hunde losgelassen haben, wobei der 16-Jährige diese mit Worten zusätzlich scharf gemacht haben soll. Bereits an Ostern soll es nach Angaben der Polizei Mannheim einen Vorfall zwischen den Beteiligten gegeben haben, der allerdings nicht angezeigt wurde.

"Es steht im Raum, dass der 16-Jährige mit einigen Worten die Hunde scharf gemacht hat." Dieter Klumpp, Sprecher Polizei Mannheim

Schwer entstellt durch Hundebisse

Die Hunde zogen den Jugendlichen durch Bisse in die Hose vom Fahrrad. Danach griffen sie ihn massiv an. Den Beschuldigten gelang es erst kurz darauf, die Hunde von ihrem Opfer zu trennen. Der 15-Jährige erlitt durch den Angriff der Tiere schwerwiegende, teilweise entstellende Gesichtsverletzungen. Die Hunde wurden in ein Tierheim eingeliefert. Über ihre Zukunft muss noch entschieden werden.