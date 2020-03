Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Region steigt weiter an. Wegen zweier bestätigter Infektions-Fälle an der Merian-Realschule in Ladenburg wurde am Montag der Schulbetrieb vorübergehend ausgesetzt. In Edingen bleibt die Pestalozzi-Grundschule vorerst geschlossen. Hier wurden laut Gemeinde zwei Schüler positiv auf das Virus getestet. Alle Infizierten waren im Skiurlaub in Südtirol. Unterdessen sind auch zahlreiche Veranstaltungen in der Region abgesagt worden. Die für das Wochenende geplante Messe "Faszination Modellbau" in Mannheim wird verschoben. Die Stadt Leimen hat bis Ostern alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, die BASF ihr Kulturprogramm.