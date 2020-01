In der Mannheimer Innenstadt hat an Heilige Drei Könige die Vesperkirche begonnen. Die Citykirche Konkordien öffnet bereits zum 23. Mal ihre Türen für Bedürftige. Erwartet werden rund 15.000 Menschen.

Dauer 1:36 min Warmes Mittagessen für 15.000 Bedürftige In der Mannheimer Innenstadt hat an Heilige Drei Könige die Vesperkirche begonnen. Die Citykirche Konkordien öffnet bereits zum 23. Mal ihre Türen für Bedürftige. Erwartet werden rund 15.000 Menschen.

Die Vesperkirche richtet sich vier Wochen lang an die ärmsten Menschen der Stadtgesellschaft. Sie bekommen in der Citykirche ein warmes Mittagessen. Darüber hinaus wird beispielsweise eine kostenfreie Wohnungs- oder Suchtberatung angeboten. Mit dabei sind laut Kirche mehr als 1.700 ehrenamtliche Helfer.

Am Eröffnungstag wurden über 438 Gäste bedient. Im Vergleich zu den ersten Tagen wird die Zahl der Gäste generell wieder rasant ansteigen, so die Verantwortlichen. Im letzten Jahr kamen durchschnittlich 510 Menschen am Tag, der Spitzenwert lag bei 611.

Gegenraum zum Alltag

Das Motto dieses Jahr heißt "An-Sehen", so der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann:

"Wir wollen Armut sichtbar machen. Weil sie häufig unsichtbar ist in unserer Gesellschaft. Und wir wollen in die Gesichter der Menschen schauen, hören uns die Geschichten an. Damit wir besser helfen können. Aber das Motto bedeutet auch: Menschen, die in Armut leben, haben kein hohes Ansehen. Und wir wollen hier einen Gegenraum eröffnen. Denn die Vesperkirche ist eine Schule der Menschlichkeit.“ Ralph Hartmann, Stadtdekan

Die Vesperkirche bedeute auch Helfen, Zuhören und Achtung Entgegenbringen, weil arme Menschen aufgrund ihrer Situation oft wenig Achtung erfahren.

Citykirche Konkordien: Hier gibt es einen Monat lang ein kostenloses, warmes Mittagessen und verschiedene Beratungsangebote SWR

Kinder-Vesperkirche im Dezember

Im Dezember besuchten mehr als 1.440 Schüler die Kinder-Vesperkirche in Mannheim-Waldhof. Dort bekamen täglich sechs Schulklassen aus allen Mannheimer Stadtteilen ein warmes, kostenloses Mittagessen. Die Evangelische Kirche will mit der Aktion jedes Jahr auf die Armut in der Stadt aufmerksam machen. Rund 9.000 Kinder und Jugendliche sind davon betroffen.