Von der Pfalz bis zur Bergstraße - unbekannte Täter sind während der Weihnachtsfeiertage in unzählige Häuser und Wohnungen in der Region eingebrochen und haben teilweise reiche Beute gemacht. 18.000 Euro Bargeld haben Diebe an Heilig Abend aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Limburgerhof entwendet. Wie die Polizei mitteilt hatten die Täter unbemerkt die Eingangstür aufgehebelt und sich so Zugang zur Wohnung verschafft. Auch in Dudenhofen brachen Unbekannte an Heilig Abend in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Uhren. Gleiches Szenario in Hirschberg. Hier drangen ebenfalls am 24. Dezember Täter in ein Haus im Ortsteil Leutershausen ein, entwendeten Gegenstände und über 1.100 Euro Bargeld. Auch in Neustadt, Schriesheim und Ludwigshafen nutzten Täter laut Polizei an Heilig Abend leere Wohnungen und Häuser für Einbrüche, entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld und hinterließen auch an den Gebäuden teilweise erhebliche Schäden.