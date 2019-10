Ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist nach einem Sturz auf einer Kreisstraße im Rhein-Neckar-Kreis in einer Klinik gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen von Schwanheim in Richtung Allemühl unterwegs. Auf der Gefällstrecke stürzte er in einer Rechtskurve und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Er habe keinen Helm getragen. Der E-Bike-Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, starb aber am Dienstagnachmittag.