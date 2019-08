Ein 68-jähriger Motorradfahrer schwebt nach einem Verkehrsunfall bei Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis) in Lebensgefahr. Der Biker war laut Polizei am Samstagnachmittag in einer Kurve frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus. Bei der 45-jährigen mutmaßliche Unfallverursacherin ergab ein Alkoholtest fast 2 Promille. Sie erlitt einen Schock.