Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag in der Ortsmitte von Schönbrunn bei einem Sturz schwer verletzt. Laut Polizei kam der Biker in der Hauptstraße aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine kleine Mauer und blieb anschließend in einer Garageneinfahrt liegen. Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über seinen genauen Gesundheitszustand liegen keine Erkenntnisse vor, die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.