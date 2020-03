per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag im Stadion des SV Sandhausen 2 (Rhein-Neckar-Kreis) mehr als 100 Löcher in den Rasen gegraben. Laut Polizei pflanzten die Täter darin "Frühlingsblumen wie Primeln" bis zu 30 Zentimeter tief in die Spielfläche. "Im Mittelkreis wurde eine ca. 50 Zentimeter hohe Thujapflanze platziert", teilten die Beamten weiter mit. Dass die Aktion das Oberligaspiel zwischen dem SVS2 und den Stuttgarter Kickers verhindern sollte, schloss die Polizei nicht aus. Das Spiel konnte dank des schnellen Eingreifens eines Greenkeepers dennoch stattfinden. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen.