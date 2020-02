Zweite Heimniederlage für den SV Sandhausen in dieser Saison, zweite Niederlage in Folge. Nach dem 0:2 beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag verlor das Team von Trainer Uwe Koschinat auch gegen Heidenheim. 0:1 hieß es am Freitagabend vor rund 4.700 Zuschauern am Hardtwaldt. Tim Kleindienst sorgte mit seinem achten Saisontreffer bereits in der 16. Minute für den Heidenheimer Sieg. Sandhausen wehrte sich nach Kräften gegen die drohende Heimpleite, ließ aber in einem Spiel mit nur wenigen sehenswerten Szenen die nötige Durchschlagskraft vermissen. Der SVS, der in der laufenden Saison zuvor nur gegen Osnabrück am 2. August am heimischen Hardtwald verloren hatte, hat trotz der Niederlage noch ein Polster von sieben Punkten auf Relegationsrang 16.