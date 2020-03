Saisonauftakt Heidelberger Schloss

Das Thema „Corona-Virus“ hat bereits Auswirkungen auf die Besucherzahlen des Heidelberger Schlosses, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden- Württemberg:

Wie in vielen anderen öffentlichen Einrichtungen hat man auch für Mitarbeiter und Besucher des Heidelberger Schlosses entsprechende Maßnahmen ergriffen:

Deshalb soll auch die erste Großveranstaltung, der Saisonauftakt mit dem Tag der offenen Tür, planmäßig am 29. März stattfinden, so Schlossverwalter Michael Bös.

Neben der aktuellen Corona, könnte aber noch ein weiterer Faktor die Besucherzahl in diesem Jahr drücken. Wegen mehrerer Baumaßmaßnahmen sind die Straßen, die zum Schloss führen für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt. Busse dürfen das Schloss also nicht mehr anfahren. Michael Hörrmann sieht diese Einschränkung aber auch als Chance. Er will den Burgweg für die Schlossbesucher attraktiver machen

Bei der den Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg ist man also verhalten optimistisch, dass die Saison einigermaßen gut läuft und dass vor allem die Besucherzahlen auf dem Heidelberger Schloss stimmen.

