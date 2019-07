Keine Lust zu wählen, keine Ambitionen sich politisch zu beteiligen. In Deutschland wenden sich zunehmend Menschen von der Politik ab. Dagegen stemmt sich ein Modellprojekt. Am Dienstag in Mannheim.

Seit Juni diskutieren Bürger und Politiker gemeinsam auf Regionalkonferenzen zum Thema "Vertrauen in die Demokratie". Einen Abend lang sollen interessierte Bürger und Abgeordnete gemeinsam am Tisch sitzen. Um Ideen und eine Vision für die Demokratie der Zukunft zu entwickeln. Hauptfrage am Dienstag laut Veranstalter: Was muss passieren, um das Vertrauen der Menschen in die Demokratie wieder zu stärken und sie dafür zu begeistern?

Hälfte der Wahlberechtigten unzufrieden

Hintergrund der Veranstaltung sind Umfragen, nach denen fast die Hälfte der Wahlberechtigten unzufrieden ist mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Mit dabei in Mannheim heute Abend ist auch Gisela Erler (Bündnis90/Die Grünen). Sie ist in der baden-württembergischen Landesregierung als Staatsrätin zuständig für die Themen "Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung".

Ergebnisse auf Bundesebene präsentieren

Im Anschluss an die Regionalkonferenzen werden Menschen aus ganz Deutschland per Los ermittelt. Sie diskutieren im Herbst dann im Rahmen eines Bürgerrates die wichtigsten Themen aus den Regionalkonferenzen und erarbeiten das Bürgergutachten mit Vorschlägen zur Verbesserung der Demokratie. Die Ergebnisse übergeben wir im November 2019 direkt an den Bundestag und die Bundesregierung. 2020 könnten erste Ergebnisse umgesetzt werden.