In Rauenberg sind drei Kleinkinder im Kinderwagen in den Waldangelbach gerollt. Sie wurden nass, blieben aber laut Polizei unverletzt. Eine Frau war mit einem so genannten Kinderbus und zwei Hunden unterwegs. Eine der Hundeleinen verfing sich an einem Pfosten. Als die Frau sie lösen wollte, rollte der Kinderwagen trotz festgestellter Bremse die Böschung hinunter ins etwa 20 Zentimeter tiefe Wasser. Die Feuerwehr holte die Kleinkinder aus dem Wagen, sie wurden vorsorglich in einer Klinik untersucht.