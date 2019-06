per Mail teilen

Ein Baggerfahrer wollte am Mittwochmorgen mit einem Radlader von Lampertheim (Kreis Bergstraße) zu einer Baustelle in Richtung Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) fahren. Der kürzeste Weg führte ihn über die Autobahn.

Mit Ruhe und Besinnlichkeit, schreibt die Polizei Mannheim, startete der Mann in Lampertheim im Kreis Bergstraße zu seinem Ziel: eine Baustelle in Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis. Das Navigationsgerät hatte ihm als geschickteste Route den Weg über die Autobahn ausgewählt – eine drei Stunden währende Fahrt. Ohne Bedenken war der 61-Jährige dem Vorschlag gefolgt, so die Polizei.

Kleiner Radlader war nicht zu stoppen

Der Fahrer zeigte sich laut Polizei unbeeindruckt von den vielen Fahrzeugen und deren Fahrern, die ihn anhalten wollten. Der 61-Jährige war nicht zu stoppen.

Am Autobahnkreuz gestrandet

Wie die Polizei schreibt, wurde es am Autobahnkreuz Viernheim aber aufgrund der vielen Fahrspuren etwas unübersichtlich. So entschied der Mann anzuhalten und auf die Polizei zu warten. Die holte ihn schließlich mit zwei Polizeistreifen ab und begleitet ihn bis nach Mannheim. Sein Chef, so die Polizei, holte den Mann dann auf der Wache ab und regelte auch, dass der kleine Radlader sein Ziel auf verkehrsgerechtem Weg erreichte.