Bei einem Unfall in Mosbach-Lohrbach ist am Montagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der 36-Jährige zunächst von der Schaufel eines Traktors erfasst und dann zwei Mal vom Schlepper überrollt. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 71-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.