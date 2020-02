Das Bündnis gegen Rechts in Mannheim hat für Mittwochabend zu einer Mahnwache aufgerufen. Außerdem soll es zudem in Wieslochen eine Mahnwache geben. In Frankenthal wurde bereits am Dienstagabend eine Mahnwache abgehalten.

Die Mahnwache fand auf dem Frankenthaler Rathausplatz statt. Dort haben etwa 200 Bürger, Gewerkschafter und Kommunalpolitiker der Opfer von Hanau gedacht. Dazu aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund. Auch der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebig nahm an der Mahnwache teil. SWR Oliver Bemelmann Mahnwache in Mannheim Fast zeitgleich zu einer AFD-Veranstaltung am Mittwoch in der Feudenheimer Kulturhalle will das Mannheimer Bündnis gegen Rechts an der Feudenheimer Kulturhalle eine Mahnwache für die Opfer des Anschlags von Hanau abhalten, bei dem ein Rechtsextremist zehn Menschen getötet hatte. Im Anschluss ist nach Angaben der Organisatoren eine Demonstration geplant. Mitorganisator Joachim Kamrad von der Mannheimer SPD geht von etwa 600 Teilnehmern aus.