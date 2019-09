Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag in Mannheim den Ernstfall geprobt. Der Übung zugrunde lag ein fiktiver Terroranschlag mit biologischen und chemischen Waffen.

Das Szenario der Übung ging davon aus, dass Terroristen in einer Wohnung versuchen, einen Sprengkörper zu bauen, der das Biogift Rizin und Lungenpest-Bakterien enthält. Die Tatverdächtigen und die Nachbarn sollten im Rahmen der Übung dekontaminiert und ärztlich behandelt werden - auch die Entschärfung eines Sprengsatzes wurde geübt. An der Aktion beteiligten sich Polizei, Feuerwehr, das Landeskriminalamt, das Gesundheitsamt sowie das Robert-Koch-Institut und die Uniklinik Heidelberg.

Internationales Interesse

Die bundesweit erste Übung dieser Art sorgte für ein gewaltiges Interesse: 200 Vertreter von Behörden waren vor Ort; sogar aus Bulgarien und den Niederlanden waren Experten angereist.

In den kommenden Monaten sollen die Ergebnisse der Übung ausgewertet werden. Baden-Württemberg will dann ein Landeskonzept für die Polizei entwickeln. Dass so ein Szenario nicht unrealistisch ist, zeigte sich im vergangenen Jahr in Köln. Dort hatte ein mutmaßlicher Terrorist versucht, eine Rizin-Bombe zu bauen.

Auch Innenminister Strobl eingeladen

Die Übung fand auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne im Nordosten Mannheims statt. Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war vor Ort, um die Arbeit der Terror-Experten zu beobachten. Strobl sagte am Rande der Übung, Baden-Württemberg sei zwar eins der sichersten Länder der Erde, die Einsatzkräfte müssten aber auf alle Situationen vorbereitet sein.