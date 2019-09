Im Fall des Schweins, das vor dem Fußball-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim gequält wurde, hat die Polizei jetzt eine Verdächtige im Visier: Eine 23-Jährige aus Kaiserslautern.

Das Schwein wurde von den Tätern über und über mit Parolen beschmiert SWR

Vor dem brisanten Fußballderby des 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim war ein mit Farbe beschmiertes und misshandeltes Hausschwein in der Nähe des Mannheimer Carl-Benz-Stadions gefunden worden.

Aufmerksame Zeugen

Zeugenaussagen brachten die Polizei nach eigenen Angaben auf die Spur einer 23-jährigen Frau aus Kaiserslautern. Sie soll gemeinsam mit drei weiteren, noch unbekannten Personen das Schwein gekauft, versorgt und schließlich ausgesetzt haben.

Woher das Schwein stammt ist laut Polizei noch nicht bekannt. Ermittlungen laufen noch.

Ermittlungen gegen anderen Verdächtigen eingestellt

Gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern, der zunächst in Verdacht geraten war, werde nicht meht weiter ermittelt, so die Polizei. Weiter unbekannt sind auch die Halter der drei Fahrzeuge, die in der näheren Umgebung des Carl-Benz-Stadions aufgefallen waren und mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hier sucht die Polizei weitere Zeugen.

Mit Parolen beschmiert

Die Täter hatten auf den Rücken des Tieres die Parole "Lautern-Schweine gibt es auch in eurer Stadt" geschmiert. Die Abkürzung für Waldhof, "SVW", die in blauer Farbe auf eine Seite des Schweins geschmiert stand, wurde in roter Farbe durchgestrichen.

Schwein Lotta im Tierheim in Frankenthal SWR

Nachdem das Tier gefunden wurde, kam es ins Frankenthaler Tierheim. Dort erholte sich das Hausschwein schnell und wurde auf den Namen Lotta getauft.