Die Evangelische Heimstiftung der Pfalz setzt bei neuen Hilfs-Angeboten für Kinder und Jugendliche auf Naturerlebnisse und Leben auf dem Bauernhof. Betreut wird das Projekt von Pädagogen des Jugendhofs Haßloch. Kinder und Jugendliche könntzen sich durch den Aufenthalt auf kleinen Bauernhöfen und durch den Umgang mit Tieren positiv verändern, sagt die Projektleiterin. Elf Pädagogische Mitarbeiter könnten Familien bei Erziehungsproblemen und in familiären Krisen unterstützen. Aktuell würden sechs Kinder und Jugendliche auf Bauernhöfen in ganz Deutschland betreut. Auch ambulante Angebote seien geplant, zum Beispiel auf einem Lernbauernhof in Landau oder mit dem Verein Solidarische Landwirtschaft in Neustadt. Die Evangelische Heimstiftung habe das Projekt vergangenes Jahr von einem privaten Träger übernommen. mehr...