per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Mannheim sind am Donnerstag die ehemaligen Pflegeeltern eines dreijährigen Jungen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Angeklagten hatten alle Vorwürfe von sich gewiesen.

Haftstrafen für Pflegeeltern

Die ehemaligen Pflegeeltern eines dreijährigen Kindes müssen ins Gefängnis. Sie sind am Donnerstag am Mannheimer Amtsgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die ehemalige Pflegemutter des Kindes muss wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener für drei Jahre und elf Monate in Haft. Damit folgte das Gericht fast der Forderung der Mannheimer Staatsanwaltschaft. Sie hatte vier Jahre Haft gefordert. Der ehemalige Pflegevater erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren. Sechs Monate mehr, als von der Staatsanwaltschaft im Plädoyer gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch für die Pflegeeltern des damals dreijährigen Jungen plädiert.

Pflegeeltern stellen sich als Opfer dar

Das Ehepaar habe im Prozess keine Bereitschaft gezeigt, Verantwortung zu übernehmen und teilweise absurde Erklärungen für die Verletzungen des Dreijährigen geliefert, so die Richterin. Die beiden Angeklagten hätten versucht, sich als Opfer des Pflegekindes und des Jugendamtes zu präsentieren. Dies sei aber eindeutig widerlegt worden.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Gleich zu Beginn des ersten Prozesstages war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, um die Persönlichkeitsrechte des misshandelten Jungen und der Prozessteilnehmer zu schützen. Das Jugendamt Mannheim war 2017 auf die Misshandlung aufmerksam geworden und hatte das Kind nach einem unangekündigten Hausbesuch aus der Familie in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) herausgeholt.

Vorwurf schwerer Misshandlungen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim war der dreijährige Junge mit offenen Wunden, einem Schlüsselbeinbruch, einer Leberprellung und unterernährt ins Mannheimer Uniklinikum eingeliefert worden. Er hatte neun Monate in der Pflegefamilie gelebt. Die beiden 44 Jahre alten Pflegeeltern bestritten die Vorwürfe am ersten Prozesstag.

Rechtsmedizinisches Gutachten herangezogen

Am Donnerstag wurde zunächst das Rechtsmedizinische Gutachten vorgestellt. Die leibliche Mutter des Opfers trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Nach Angaben der Anwältin der Mutter geht es dem Jungen gut.