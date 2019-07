Spaziergänger haben nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag einen verunglückten Radfahrer in einer Böschung im Stadtteil Heidelberg-Boxberg gefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Trotz sofortiger Reanimation durch die Ersthelfer verstarb der 30-jährige Mann wenig später in einem Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Fahrrad die abschüssige Straße in Richtung "Am Götzenberg" heruntergefahren und kam in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab.

In Böschung gerutscht

Der Mann war vier Meter tief eine Böschung hinabgerutscht. Das Fahrrad lag neben ihm. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.