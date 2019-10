per Mail teilen

Erneut hat im Neckar-Odenwald-Kreis ein angeblicher Schädlingsbekämpfer offenbar eine Hausbesitzerin betrogen. Die Frau aus Obrigheim hatte im Internet nach einem Kammerjäger gesucht, der Kakerlaken bekämpfen sollte. Der von ihr beauftragte Mann kassierte für einer Stunde Arbeit 2.000 Euro, und ließ sich vor Ort per mobilem EC-Kartenlesegerät bezahlen. Er versprach, erneut zu kommen, um nach den Fallen zu schauen. Als er nicht wieder auftauchte, erstattete die Frau Anzeige. Bereits am Dienstag hatte die Polizei über Schädlingsbekämpfer berichtet, die in Mittelschefflenz und Kleineichholzheim von Hausbesitzern horrende Summen kassiert hatten.