Ein 13 Jahre alter Junge ist laut Polizei am Sonntag im Bikepark in Oberzent (Odenwaldkreis, Hessen) verunglückt. Er war dort mit dem Rad gestürzt und erlag seinen Verletzungen. An der Ausrüstung hat es wohl nicht gelegen.

Dauer 1:43 min "Umstände deuten auf Unglück hin" Im Bikepark in Oberzent (Odenwaldkreis, Hessen) ist am Sonntag ein 13-Jähriger tödlich verunglückt. Christiane Kobus, Sprecherin der Polizei des Kreises Bergstraße/Odenwaldkreis, im Gespräch mit SWR-Reporter Matthias Methner. Die Polizei hat am Montag gegenüber dem SWR von einem "tragischen Sportunfall" gesprochen. Sie geht davon aus, dass der Junge allein auf einer der sieben Routen im Bikepark in Oberzent-Beerfelden unterwegs gewesen ist. Unfallopfer lag neben einer Rampe Zunächst habe demzufolge niemand etwas von dem Sturz mitbekommen - bis schließlich ein Mountainbiker den Jungen fand, und zwar abseits einer etwa 1,30 Meter hohen Rampe. Die genauen Hintergründe des Sturzes seien unklar, sagte Polizeisprecherin Christiane Kobus dem SWR, da es keine Zeugen gegeben habe. "Offensichtlich war irgendetwas auf der Strecke, oder das Können ist überschätzt worden, so dass es zu dem Sturz gekommen ist. Die Umstände deuten darauf hin, dass es ein Unglück war. Wir haben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung." Polizeisprecherin Christiane Kobus Tödlicher Unfall im Bikepark Beerfelden. Auf diesem Archivbild ist eine Aufnahme aus dem Bikepark in Bad Wildbad im Schwarzwald zu sehen. SWR Schutzkleidung war laut Polizei fehlerfrei Der Jugendliche hatte sich laut Polizei sowohl das Rad als auch die Schutzkleidung - ein Helm und ein Wirbelsäulenprotektor – beim Betreiber des Bikeparks ausgeliehen. Die Ausrüstung sei fehlerfrei gewesen, so die Polizei. Der 13-Jährige sei mit seiner Familie aus Unterfranken zu Besuch im Odenwald gewesen. Auf Grund des tragischen Unfalls wird der Bikepark am ersten Novemberwochenende geschlossen bleiben. Dies hat der Betreiber auf seiner Homepage mitgeteilt. Wie können solche Unfälle verhindert werden? Der SWR hat diese Frage zwei Experten gestellt. Die beiden Mountainbike-Trainer Tort Steinbrock aus Lorsch und Marco Schubert aus Mannheim haben keine Patentlösung parat, denn Mountainbiken sei ein Individualsport. Die Nachfrage nach Kursen um Mountainbiker besser auf Bikeparks vorzubereiten sei einfach gering. Denn in diesem Sport gelte das Motto "learning by doing". So sinnvoll ein solcher Kurs wäre, so schwierig wäre es zudem für die Betreiber der Bikeparks, das alles zu überprüfen.