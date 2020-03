per Mail teilen

Zwei Jugendliche sind vom Heidelberger Landgericht wegen gemeinschaftlichen Mordes zu längeren Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht sprach Strafen in Höhe von fünf Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten aus.



Die beiden damals 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen haben vor einem Wohncontainer in Waibstadt eine Mülltonne vor einer Oddachlosen-Unterkunft in Brand gesetzt - obwohl sie wussten, dass die Unterkunft bewohnt wurde. Tatsächlich gelangten giftige Rauchgase in den Container, ein 61-jähriger Bewohner des Containers starb.

Das Heidelberger Landgericht dpa Bildfunk Christine Cornelius

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die beiden Jugendlichen waren drei Wochen nach der Tat festgenommen worden. Der Prozess vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die Angeklagten noch minderjährig sind.