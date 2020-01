Achim Brötel, Landrat Neckar-Odenwald-Kreis

Für die Neckar-Odenwald-Kliniken soll jetzt nach einem möglichen Partner gesucht werden, der sich finanziell an den beiden Häusern in Mosbach und Buchen beteiligen könnte. Das will die Kreisverwaltung in der kommenden Woche dem Kreistag vorschlagen. Parallel dazu sollen die Kliniken demnach weiter daran arbeiten, das aktuelle Millionen-Defizit aus eigener Kraft zu reduzieren. Für die Suche nach einem Investor müsste der Landkreis als Träger der Kliniken ein Interessensbekundungsverfahren einleiten. Im Vordergrund stehe dabei der Wille, die Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis aufrecht zu erhalten, so Landrat und Klinik-Aufsichtsratsvorsitzender Achim Brötel: