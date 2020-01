per Mail teilen

Mit den Qualifikationspielen haben am Sonntag die „Internationalen Herren-Tennismeisterschaften der Metropolregion Rhein-Neckar“ in Nußloch begonnen. Im Racket-Center spielen Tennis-Profis um Weltranglisten-Punkte, 25.000 US-Dollar Preisgeld und den MLP-Cup. Angeführt wird das Feld vom Deutschen Hallen-Tennismeister Daniel Masur. An Nummer zwei gesetzt ist der belgische Davis-Cup-Spieler Ruben Bemelmans. Das Turnier dauert bis zum kommenden Sonntag