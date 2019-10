Auf den Theaterbühnen bereits super erfolgreich, startet am Donnerstag die Kino-Adaption des Udo-Jürgens-Musicals "Ich war noch niemals in New York". Und die strotzt nur so vor Mannheimer Beteiligung.

Als Produzent ist der in Heidelberg geborene und in Mannheim aufgewachsene Nico Hofmann mit an Bord, in einer der Rollen ist Uwe Ochsenknecht zu sehen, in Biblis geboren, in Mannheim aufgewachsen. Und mittendrin in der Handlung des Films "Ich war noch niemals in New York" tauchen dann auch noch Mannheimer Synchron-Schwimmerinnen auf.

Synchron-Schwimmerinnen performen vor Uwe Ochsenknecht

Die sieben Damen vom Verein Volkstümlicher Wassersport Mannheim e. V. spielen die Hauptrolle in einer Schwimmbad-Szene auf dem Kreuzfahrtschiff nach New York. Rund zwei Minuten sind die Synchron-Schwimmerinnen zu sehen, wie sie an Bord auf- und abtauchen vor Uwe Ochsenknecht, der am Beckenrand steht. Dabei mussten die Sportlerinnen, die sonst im Herschelbad trainieren, nicht nur synchron schwimmen, sondern auch synchron singen. Den Song von Udo Jürgens haben sie bis heute im Ohr.