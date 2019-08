per Mail teilen

Eine neue Vergärungsanlage in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sorgt bundesweit für Aufsehen. Dort entsteht aus Biomüll, also aus Haushaltsabfällen, wertvolles Erdgas. Derzeit läuft der Probebetrieb.

Vielversprechende Technik: Biomüllkraftwerk in Sinsheim AVR Umwelt Service GmbH

Bei Peter Mülbaier, dem Chef der Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) des Rhein-Neckar-Kreises, steht das Telefon kaum noch still. Müllexperten aus ganz Deutschland wollen wissen, wie die neue Anlage in Sinsheim genau funktioniert. Im Moment läuft die Phase der Inbetriebnahme, erklärt er. Da kommt es immer wieder mal zu kleineren Problemen. Aber man sei sehr optimistisch, alles in den Griff zu kriegen.

Der Kreis will beim Thema Klimaschutz Maßstäbe setzen. Die Sinsheimer Vergärungsanlage für Bioabfall ist dafür ein Musterbeispiel. Sie verarbeitet Biomüll nicht nur zu hochwertigem Kompost, sondern aus den Haushaltsabfällen entsteht gleichzeitig Erdgas. Offiziell wird die neue Anlage in vier Wochen eröffnet. Das erste Gas wurde aber bereits ins Netz eingespeist.

Bürger im Rhein-Neckar-Kreis produzieren 48.000 Tonnen Biomüll im Jahr

45 Millionen Euro kostete die Anlage. Es ist eine der größten Investitionen in der Geschichte der AVR. Voraussetzung für den Erfolg: Es muss genug Biomüll geben. Das ist im Rhein-Neckar-Kreis der Fall. 48.000 Tonnen sammeln die Bürger pro Jahr. Lediglich drei Prozent Störstoffe, also Dinge, die nicht in die Biotonne gehören, sind darunter.

Außerdem braucht man viel Wärme, um die flüssigen Gärreste zu trocknen. Diese Energie kommt aus dem benachbarten Biomasseheizkraftwerk in Sinsheim, das bisher zuviel Wärme produzierte. Statt also die flüssige Gülle aufwendig entsorgen zu müssen, entsteht bei der AVR durch das Trocknen Methangas. Dieses Gas wird dann ins Netz eingespeist und kann bundesweit genutzt werden.





Dauer 0:16 min Methangas aus Biomüll Die neue Anlage in Sinsheim sorgt bundesweit für Aufsehen.

So entsteht in Sinsheim aus Biomüll einerseits hochwertiger Kompost, der demnächst sogar ein Zertifikat der Bundesgütegemeinschaft Kompost bekommen wird. Andererseits werden jährlich über 50 Millionen Kilowattstunden Bioerdgas produziert. Mit beidem kann der Rhein-Neckar-Kreis Geld verdienen. Am 6. Juni 2020 kann man die Anlage beim Tag der offenen Tür besichtigen.