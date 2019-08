Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen: In der Mannheimer Innenstadt werden am Dienstag weitere Kameras zur Videoüberwachung in Betrieb genommen.

Die 17 neuen Kameras befinden sich in der Breiten Straße in Mannheim und werden an Standorten zwischen Marktplatz und Neckartor scharf geschaltet. Damit steigt die Zahl der Überwachungskameras in den Mannheimer Quadraten auf 68. Software erkennt verdächtige Bewegungen 20 Kameras sind mit der Software zur automatisierten Verhaltenserkennung ausgestattet. Das Computerprogramm schlägt bei verdächtigen Bewegungen, die zum Beispiel auf eine Schlägerei hinweisen, Alarm. Die ersten Kameras in der Mannheimer Innenstadt wurden im November 2018 angebracht. Die Polizei zog zwischenzeitlich eine positive Bilanz. Erst im Juni halfen Videoaufnahmen einen mutmaßlichen Vergewaltiger ausfindig zu machen.