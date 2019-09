Michelle d'Ancona ist neues Präsidiumsmitglied des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Verein teilte am Mittwoch mit, dies sei nötig, "um die Handlungsfähigkeit im Verein wieder herzustellen."

Damit bestehe das Präsidium des SV Waldhof Mannheim jetzt aus drei Mitgliedern: Präsident und Investor Bernd Beetz, Thomas Bollmeyer (zuständig für Finanzen und Sponsoring) und Michelle d`Ancona. Zusätzlich nehme d’Ancona den freigewordenen Platz im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH ein, teilte der Verein weiter mit. Vor der jüngsten Rücktrittswelle hatte das Gremium noch aus fünf Personen bestanden.

Am Dienstag waren drei Präsidiumsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsichtsrats zurückgetreten. Ex-Präsidiumsmitglied Birgit Loewer-Hirsch sagte dem SWR, das "menschliche Miteinander" mit Präsident Beetz habe "nicht gestimmt". Weitere Einzelheiten wollte sie nicht mitteilen.

"Differenzen über die künftige Ausrichtung des Vereins"

Laut "Mannheimer Morgen" und der "Rhein-Neckar-Zeitung" waren neben Differenzen über die künftige Ausrichtung des Vereins auch "unterschiedliche Auffassungen über die Ausübung der Ämter und Funktionen in den obersten Führungsebenen" die Gründe für die Rücktritte. Auch die Leiterin der Geschäftsstelle reichte demnach ihre Kündigung ein.

Mitglieder müssen Michelle d`Ancona noch bestätigen

Ein Vereins-Sprecher sagte dem SWR, Michelle d`Ancona müsse im Herbst dieses Jahres bei der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins noch bestätigt werden.

"Wir sind froh, dass Sie sofort zugesagt hat und dieses für uns wichtige Amt mit ihrem Engagement und ihrer ganzen Kompetenz übernimmt. Wir sind glücklich, diese Personalie im Präsidium schnell und qualitativ geklärt zu haben" Waldhof-Präsident Bernd Beetz

Michelle d’Ancona sei, so der Verein, eine "ausgewiesene Finanz- und Budgetexpertin" und sei unter anderem für Banken in Genf und Lugano (Schweiz) tätig gewesen. Sie habe in Paris und New York studiert.