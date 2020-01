Die Neckar-Odenwald-Kliniken sind finanziell schwer angeschlagen. Jetzt soll nach einem Partner gesucht werden, der sich finanziell an den beiden Häusern in Mosbach und Buchen beteiligen könnte.



Die schriftliche Vorlage für die Kreistagssitzung lässt keine Fragen offen: Die wirtschaftliche Situation der Kreiskrankenhäuser ist dramatisch, die neuesten Monatsergebnisse sind noch schlechter als befürchtet. Das Jahresdefizit 2019 liegt bei mindestens 12 Millionen Euro. Der Neckar-Odenwald-Kreis und die Städte sehen das Ende ihrer finanziellen Belastbarkeit.

Suche nach einem Investor



Die Kreisverwaltung will dem Kreistag vorschlagen, in den kommenden Monaten nach einem Investor zu suchen, einer Krankenhausgesellschaft, die mehrheitlich an den Häusern beteiligt wäre. Zeitgleich sollten die Kliniken alles unternehmen, um ihr Defizit zu reduzieren - um zu beweisen, dass es auch ohne private Investoren gehen kann.

Dauer 0:22 min Achim Brötel, Landrat Neckar-Odenwald-Kreis Für die Neckar-Odenwald-Kliniken soll jetzt nach einem möglichen Partner gesucht werden, der sich finanziell an den beiden Häusern in Mosbach und Buchen beteiligen könnte. Das will die Kreisverwaltung in der kommenden Woche dem Kreistag vorschlagen. Parallel dazu sollen die Kliniken demnach weiter daran arbeiten, das aktuelle Millionen-Defizit aus eigener Kraft zu reduzieren. Für die Suche nach einem Investor müsste der Landkreis als Träger der Kliniken ein Interessensbekundungsverfahren einleiten. Im Vordergrund stehe dabei der Wille, die Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis aufrecht zu erhalten, so Landrat und Klinik-Aufsichtsratsvorsitzender Achim Brötel:



So wollen die Neckar-Odenwald-Kliniken zum Beispiel die Geburtshilfe-Abteilung in Mosbach schließen, um ihr Millionen-Defizit zu reduzieren. Die Pläne sehen vor, dass es in Zukunft nur noch eine Geburtsabteilung im Kreiskrankenhaus Buchen gibt. Der Mosbacher Oberbürgermeister Michael Jann lehnt diese Pläne ab.

Landrat verteidigt Pläne



Bereits am vergangenen Wochenende hatten rund 300 Menschen in Mosbach gegen die geplante Schließung demonstriert. Der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel hat die Pläne verteidigt. Er sehe aus wirtschaftlichen Gründen keine andere Wahl.