Die heiße Phase des närrischen Treibens steht bevor. Ein Höhepunkt in der Kurpfalz: der große gemeinsame Fasnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen am Sonntag.

Ahoi, Monnem Ahoi - Fast 100 Zugnummern

Bis zu 300.000 Zuschauer werden am Sonntag wieder zum großen gemeinsamen Fasnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen erwartet. Dieses Jahr findet der Umzug rechtsrheinisch statt, in Mannheim. Am Sonntag schlängelt sich der Umzug ab 14 Uhr mit 99 Zugnummern durch die Stadt, mit Garden, Funkenmariechen und bunten Wagen. Die Straßen werden schon um 10 Uhr gesperrt. Offizieller Startpunkt sind die Kapuzinerplanken in der Mannheimer Innenstadt. Die Zugnummern schlängeln sich dann durch die Kunststraße, um den Friedrichsplatz herum vorbei am Rosengarten, die Planken hinauf, bis sie sich in Höhe von E1 auflösen.

SWR Fernsehen überträgt live

Die beiden Schwesterstädte am Rhein - Mannheim und Ludwigshafen - feiern zum 67. Mal gemeinsam. Gefeiert wird immer im Wechsel: In den geraden Jahren führt der Umzug durch Ludwigshafen. In den ungeraden Jahren übernimmt die Quadratestadt. 2019 führt das närrische Treiben also wieder durch Mannheim. Der Umzug wird im SWR Fernsehen live und hier an dieser Stelle ab 14 Uhr im Livestream übertragen. Der gemeinsame Umzug Mannheim-Ludwigshafen ist traditionell einer der größten in der gesamten Region.

Studio Mannheim-Ludwigshafen mit dabei

Wie in den vergangenen Jahren strampelt auch das Team aus dem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen wieder mit. Auf einem ganz besonderen Gefährt. Vielleicht entdecken Sie es ja auf dem Umzug. Alle, die nicht mit dabei sein können, haben außerdem die Möglichkeit, den Umzug in Bildern und kurzen Filmen hier mitzuverfolgen.

Heidelberg ist am Dienstag dran

Am Dienstag geht es dann mit "Hajo" in Heidelberg weiter: Die Narren und der Heidelberger Trunkenbold - das Maskottchen "Perkeo", ziehen ab 14:11 Uhr durch die Altstadt. Der Zug startet an der Kirchstraße und führt über die Hauptstraße bis zum Karlsplatz. Mit der Straßenfasnacht endet dann am Dienstag die Kampagne in der Mannheimer Innenstadt.

Heidelberger Fasnachtszug DASDING

Weitere Umzüge gibt es am Samstag in Frankenthal, am Sonntag in Weisenheim am Sand oder am Dienstag in Bad Dürkheim.