Er soll mit über 100 Stundenkilometern durch die Mannheimer Innenstadt gerast sein - bis er gegen einen Baum prallte. Am Dienstag wird vor dem Landgericht das Urteil erwartet. Er soll mit über 100 Stundenkilometern durch die Mannheimer Innenstadt gerast sein - bis er gegen einen Baum prallte. Am Dienstag wird vor dem Landgericht das Urteil erwartet. Nach Angaben des Mannheimer Landgerichts leidet der 27-Jährige unter paranoider Schizophrenie. Laut Anklage war er im vergangenen November mitten in der Nacht entgegen der Fahrtrichtung auf dem Luisenring unterwegs. Als er einen Streifenwagen sah, soll er Gas gegeben und mit über 100 Stundenkilometern über den Ring gerast sein. Ein entgegen kommendes Auto konnte gerade noch ausweichen. Kurz vor der Kurpfalzbrücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Laternenmast und anschließend gegen einen Baum. Das Auto erlitt Totalschaden. Als Polizisten den Mann vom Auto wegbringen wollten, soll er sich massiv gewehrt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. mehr...