Marcus Zeitler wird neuer Oberbürgermeister von Hockenheim. Der CDU-Kandidat kam am Sonntag auf 56,3 Prozent der Stimmen. Zeitlers erste Botschaft: Genesungswünsche für den Amtsvorgänger Dieter Gummer (SPD).

Wahlsieger Marcus Zeitler feiert mit seiner Partnerin Birgit Fritz in der Hockenheimer Stadthalle SWR Wolfgang Kessel

Der auch von der FDP unterstützte 44 Jahre alte Marcus Zeitler sagte direkt nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntagabend in der Hockenheimer Stadthalle, er wünsche Dieter Gummer gute Besserung. Gummer war vergangenen Montag vor seinem Privathaus im pfälzischen Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) von einem Unbekannten niedergeschlagen worden, er liegt seitdem im Krankenhaus. Von dem Täter fehlt noch jede Spur.

Unterlegener SPD-Kandidat Marco Germann

Zeitlers einzig verbliebener Kontrahent in der Oberbürgermeister-Neuwahl war Marco Germann, ein Polizeibeamter aus Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis), der von der SPD unterstützt wurde. Er erreichte 43,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,2 Prozent.

SPD-Kandidat Marco Germann (rechts) gratuliert Wahlsieger Marcus Zeitler (CDU) SWR Wolfgang Kessel

Zeitler sagte dem SWR, er wolle Hockenheim mehr Selbstvertrauen geben, das sei eine Stadt mit vielen Aushängeschildern, wozu er nicht nur den Hockenheimring zähle.

Erster Wahlgang ohne Entscheidung

Die Oberbürgermeister-Neuwahl war nötig geworden, weil im ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichte. Marcus Zeitler war im ersten Wahlgang mit 47,5 Prozent weit vor seinen Konkurrenten gelegen.

Dauer 1:03 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW "Auf den sozialen Netzwerken wurde heftig hergezogen" Der neue Hockenheimer Rathauschef heißt Marcus Zeitler. Der 44 Jahre alte CDU-Kandidat holte 56,3 Prozent der Stimmen. Die Wahl stand besonders im Fokus, da Amtsvorgänger Dieter Gummer (SPD) kürzlich von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt wurde. Video herunterladen (2,6 MB | MP4)

Zeitler war in den vergangenen zwölf Jahren Bürgermeister in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis). Sein neues Amt als Rathauschef in Hockenheim wird er am 2. September antreten. Der bisherige Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) wird nach 15 Jahren im Amt in den Ruhestand gehen.