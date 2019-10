Der Chef des Walldorfer Sortwarekonzerns, Bill McDermott, ist zurückgetreten. Zwei Vorstände bilden ab sofort eine Doppelspitze. Sie wollen die Arbeit ihres Vorgängers nahtlos fortführen.

Bill McDermott verlässt seine Position mit sofortiger Wirkung. Er hatte noch einen bis 2021 laufenden Vertrag. Das teilte SAP in der Nacht zum Freitag mit. Der Aufsichtsrat bestimmte die Vorstandsmitglieder Christian Klein und Jennifer Morgan als Nachfolger.

Überraschend: Bill McDermott verkündete seinen Rücktritt als Chef von SAP. Vor vier Jahren verlor er bei einem Sturz ein Auge, seitdem trägt McDermott immer eine Sonnenbrille. dpa Bildfunk Uwe Anspach

Lob von Aufsichtsratschef Hasso Plattner



Der 58-jährige McDermott betonte, dass zehn Jahre als Unternehmenschef eine lange Zeit seien und er das Unternehmen in einer Position der maximalen Stärke übergeben wolle. SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner lobte die Verdienste von Bill McDermott: Ohne ihn wäre der Konzern nicht das, was er heute ist, erklärte er in einer Mitteilung.

Wieso McDermott zurücktritt, ist bisher nicht klar. McDermott will laut SWR-Wirtschaftsredakeurin Tamara Land aber noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Dauer 2:47 min SWR-Wirtschaftsredakeurin Tamara Land zum Chef-Wechsel bei SAP SWR-Wirtschaftsredakteurin Tamara Land im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Stefan Eich

Neue Chefs wollen Kontinuität

Die neuen SAP-Chefs streben keine weitreichenden Veränderungen bei dem Softwarekonzern an. Sie wollten Kontinuität walten lassen, was die Strategie und die Ausrichtung der SAP angeht, sagte Christian Klein am Freitag in einem Telefoninterview mit dem Sender n-tv. Auch das vom bisherigen Firmenboss Bill McDermott auf den Weg gebrachte Effizienzprogramm werde fortgeführt. Die eingeschlagenen Programme zeigten bereits Wirkung.

Aufbruch in die Cloud-Ära



Der US-Amerikaner hatte SAP in die Cloud-Ära geführt. In der Amtszeit von Bill McDermott stieg der Aktienkurs der SAP stark an. SAP war stark in sogenannten on premise-Anwendungen, die von Kunden auf ihren Rechnern installiert werden. Die Cloud-Welt von SAP bietet dagegen Software und Speicherkapazität auf fernen Servern.

Die neue Doppelspitze



Christian Klein ist erst 39 Jahre alt. Er hat unter anderem das Programmpaket S/4 Hana verantwortet, das mit der schnellen Datenbank Hana führend ist. Außerdem war er für die operativen Abläufe im Unternehmen verantwortlich. Jennifer Morgan (48) leitet die Cloud Business Group und war zuvor für den Vertrieb mitverantwortlich. Klein ist Deutscher und hat in Walldorf schnell Karriere gemacht, Morgan ist US-Amerikanerin.