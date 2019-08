Die Stadt Heidelberg will Berufung gegen das neueste Gerichtsurteil zugunsten lärmgeplagter Bewohner einlegen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte eine Entscheidung getroffen, die im Kneipenviertel strengere Sperrzeitenregelungen als bisher vorsieht.

Sobald die schriftliche Begründung des Urteils vorliege, werde die Stadt Heidelberg in Berufung gehen, sagte eine Sprecherin. Wenn der Gemeinderat das Urteil akzeptiere, werde die Stadt die Berufung allerdings wieder zurücknehmen. Falls nicht, wird es eine neue Runde in der jahrelangen Auseinandersetzung geben.

Gericht gab Anwohnern Recht

Der Gemeinderat tagt am 17. Oktober. Die Maßgaben des Gerichts sind für den Heidelberger Gemeinderat bindend, das betonte das Verwaltungsgericht in seinem jüngsten Urteil. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat die Gerichtsbeschlüsse nicht umgesetzt. Das Gericht hatte den klagenden Anwohnern Recht gegeben und die zulässigen Öffnungszeiten verkürzt, nur so könne die Gesundheit der Anwohner geschützt werden. Der nächtliche Lärm aus den Kneipen könnte die Menschen krank machen, weil sie nicht genug Schlaf bekämen.

Die Gaststätten müssen nach dem Urteil unter der Woche um Mitternacht schließen, samstags und sonntags können sie bis 2:30 Uhr geöffnet bleiben. Bisher war am Wochenende erst um 4 Uhr Schluss.