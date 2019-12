per Mail teilen

Anhaltende Verluste haben den Neckar-Odenwald-Kreis gezwungen zu reagieren. Die Kreiskrankenhäuser in Mosbach und Buchen werden ihre Angebote in jeweils einem Haus bündeln.

Die beiden Kreiskrankenhäuser in Mosbach und Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) sollen künftig nicht mehr alle medizinischen Fachbereiche anbieten. Einige Abteilungen soll es nur noch entweder in Mosbach oder in Buchen geben.

Einzige Möglichkeit Verluste abzubauen

Mit dieser Konzentration medizinischer Angebote sollen die beiden kreiseigenen Häuser ihre Millionen-Defizite abbauen, die im laufenden Jahr voraussichtlich mindestens 12 Millionen Euro betragen. Die Änderungen würden den Patienten etwas zumuten, es gebe aber keine andere Möglichkeit, um beide Häuser der Grund- und Regelversorgung aufrechtzuerhalten, heißt es von Seiten der Klinik.