Zwei Jugendliche müssen sich von heute an vor dem Heidelberger Landgericht wegen Mordes verantworten. Sie sollen vor einer Obdachlosenunterkunft in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) eine Mülltonne angezündet haben. Ein Bewohner starb.

Der 61 Jahre alte Mann, der in dem Wohncontainer der Gemeinde lebte, starb an einer Rauchgasvergiftung.

Die Vorwürfe der Anklage wiegen schwer: Sie wirft den beiden damals 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen vor, zum Zeitvertreib und aus Langeweile einen Menschen getötet zu haben.

Feuerwehreinsatz in Waibstadt am 10. September (Archivbild)

Jugendliche sollen Mülltonne in Brand gesetzt haben

Die Mülltonne sollen die beiden Anfang September vergangenen Jahres vor einem Wohncontainer in der 5.000-Einwohner-Gemeinde Waibstadt nahe Sinsheim angezündet haben. Laut Anklage wussten sie aber, dass die Obdachlosenunterkunft bewohnt war.

Die Ermittler nahmen die beiden Jugendlichen drei Wochen nach der Tat fest; sie sitzen seitdem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Öffentlichkeit wird beim Prozess ausgeschlossen

Der Prozess vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das Gericht hat sechs Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.

Die Kammer will 22 Zeugen und drei Sachverständige während der Verhandlung hören. Das Urteil soll in knapp vier Wochen, am 19. März, verkündet werden.