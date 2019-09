Bei einem Autounfall zwischen Buchen und Langenelz (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am frühen Samstagmorgen ein Mann aus Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Sein Beifahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Das Auto war den Angaben zufolge auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist unklar. Der Wagen habe sich dann an einem Waldrand mehrfach überschlagen, so die Polizei. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte Beifahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Mitfahrer auf der Rückbank konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Er wurde ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus.