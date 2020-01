per Mail teilen

Ein Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sitzt seit Dezember in einem US-Gefängnis, weil er kinderpornografische Videos besessen haben soll. Jetzt steht fest, dass er sich dafür in den USA verantworten muss.

Eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft sagte den Fränkischen Nachrichten, der Mann stünde ab Mitte Mai in Texas vor Gericht. Demnach sollen die Geschworenen am 12. Mai ausgewählt werden. Üblicherweise finde dann bereits am folgenden Tag die Verhandlung statt.

Ermittlungen auch in Deutschland

Der 42-jährige leitende Angestellte war bei einer Dienstreise auf dem Flughafen Houston kontrolliert worden, dabei hatten die Ermittler nach Angaben der US-Behörden Videos mit kinderpornografischem Material auf seinem Handy gefunden. Auch die Mosbacher Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen, unabhängig von der amerikanischen Justiz. Sie hat unter anderem die Privatwohnung des Mannes durchsuchen lassen.