Ein vom Amtsgericht Mosbach per Haftbefehl gesuchter 19-Jähriger ist am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen worden. Als der mutmaßliche Betrüger beim Verlassen eines Flugzeugs von den Beamten angesprochen wurde, flüchtete er über zwei mit Stacheldraht gesicherte Tore. Dann verschanzte er sich laut Polizei in einem mit Dornenhecken verwilderten Waldstück. Polizeihunde treiben ihn schließlich aus dem Gebiet heraus.