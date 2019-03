per Mail teilen

Kurioser Vorfall in einem ICE-Zug in Südhessen: Einem betrunkenen Fahrgast aus Heidelberg war der Zug viel zu schnell. Er verschaffte sich schließlich mit einem Feuerlöscher Zugang zum Lokführer.

Der betrunkene Fahrgast forderte den Lokführer auf, langsamer zu fahren (Symbolbild)

Der ICE-Zug war am Sonntagfrüh von Frankfurt am Main nach Paris unterwegs. Wie die Bundespolizei mitteilte, sei der Heidelberger Fahrgast während der Fahrt in Höhe Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) der Meinung gewesen, der Zug fahre viel zu schnell.

Mit Feuerlöscher Scheibe zum Lokführerstand eingeschlagen

Augenzeugen zufolge soll der Mann schließlich mit einem Feuerlöscher die Scheibe zum Lokführerstand eingeschlagen haben. Dann soll der Mann den Lokführer aufgefordert haben, die Geschwindigkeit des Zugs zu verringern. Er soll gesagt haben, er müsse die vielen Reisenden im Zug retten.

Außerplanmäßiger Halt in Mörfelden-Walldorf

Der Lokführer bremste daraufhin den Zug ab und konnte so im Bahnhof Mörfelden-Walldorf halten.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann in Mörfelden-Walldorf fest (Symbolbild)

Reisende hatten inzwischen die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main alarmiert. Beamte nahmen den Heidelberger wenig später fest. Bei ihm wurden 1,73 Promille Alkohol festgestellt.

Geschockter Lokführer musste Dienst abbrechen

Der unter Schock stehende Lokführer musste seinen Dienst abbrechen. Ein Ersatzlokführer fuhr den Zug zurück in den Frankfurter Hauptbahnhof, wo die etwa 220 Reisenden ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzten. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Zug-Verspätungen

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 18 Zügen zu Verspätungen. Gegen den Heidelberger hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und Nötigung eingeleitet.