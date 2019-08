Bei einem Lkw-Unfall auf der A5 sind am Montagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Derzeit ist die Autobahn an der Unfallstelle in Richtung Norden voll gesperrt.

Mehrere LKW sind auf der A5 ineinander gefahren PRIEBE Nach Polizeiangaben war ein Autotransporter an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dadurch wurde dieser in zwei weitere Lastwagen geschoben. Zwei der Fahrer wurden in ihren Lkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen - einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauert noch an. Weiterer Lkw-Unfall auf der A5 Bereits am Morgen war die A5 Richtung Frankfurt ab Hemsbach gesperrt, weil ein Sattelzug ins Schleudern geraten und umgekippt war. Der Lkw kam quer über die Fahrbahnen zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer war laut Polizei betrunken und hatte offenbar deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.